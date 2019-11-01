» » Одно из предприятий Кыштыма может получить статус лучшего предприятия нашей страны

Одно из предприятий Кыштыма может получить статус лучшего предприятия нашей страны

Автор: КР от Сегодня, 10:05 Категория: Экономика и бизнес

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

ООО «Кыштымский лес» вошло в число номинантов и имеет право получить статус «Лучшее предприятие России 2019».

 

В прошлом году  на предприятии  произвели товарной продукции на сумму почти 120 миллионов рублей. По показателям прошлого отчётного периода ООО «Кыштымский лес» отнесено к группе надёжных предприятий и на основании рейтинга заняло пятое место среди всех компаний Уральского федерального округа.

 

Аналитика проведена на основании данных Государственной службы статистики, согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности.

 

 


Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter