Одно из предприятий Кыштыма может получить статус лучшего предприятия нашей страны Автор: КР от Сегодня, 10:05 Категория: Экономика и бизнес 0 ООО «Кыштымский лес» вошло в число номинантов и имеет право получить статус «Лучшее предприятие России 2019». В прошлом году на предприятии произвели товарной продукции на сумму почти 120 миллионов рублей. По показателям прошлого отчётного периода ООО «Кыштымский лес» отнесено к группе надёжных предприятий и на основании рейтинга заняло пятое место среди всех компаний Уральского федерального округа. Аналитика проведена на основании данных Государственной службы статистики, согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить