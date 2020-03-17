В Кыштыме торговых площадей в два раза больше нормы

Сегодня, 13:50 Категория: Экономика и бизнес

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Такие данные сайту «КР» привели в управлении стратегического развития и привлечения инвестиций администрации Кыштымского городского округа.

По действующим нормативам, на одну тысячу населения должно приходиться 451, 07 квадратных метров торговых площадей. В нашем городе этот показатель составляет почти 900 «квадратов».

– В Кыштыме очень развита торговля, – отмечает старший экономист управления Ирина Крюченкова. – Так, например, потребительский рынок в целом представлен 369 объектами. Это не только торговые точки и сети, но также заведения общественного питания и сферы бытового обслуживания.

Одних только общепитов, с учётом доставки пиццы и суши, в Кыштыме насчитывается 39.

Наряду с розничной торговлей в магазинах в городе востребованы ярмарки, на которых кыштымцы могут приобрести морепродукты, натуральный мёд, сладости и другую продукцию. В прошлом году таких ярмарок было проведено 184.