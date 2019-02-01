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Детская поликлиника в Кыштыме будет принимать в воскресенье

Автор: КР от Вчера, 11:16 Категория: Медицина

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Поскольку предстоящий День защитника Отечества выпадает на субботу, детская городская поликлиника, расположенная на улице Освобождения Урала, 4, перенесёт рабочий день с 23 на 24 февраля.

 

Об этом сообщила сайту «КР»  исполняющая обязанности главного врача Любовь Санникова. Обычно приём пациентов в детской поликлинике ведётся по субботам с 10 до 14:00, но в этот раз он перенесётся на воскресенье.

 

Пациентов 24 февраля педиатры примут как обычно, время не изменится.


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