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В Кыштыме счастливые обладатели выигрышей в лотерею декларируют эти суммы в доходах

Автор: КР от Сегодня, 11:07 Категория: Общество

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В межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по Челябинской области (территориальные отделы расположены в городах Озёрск, Кыштым и Карабаш)  подвели предварительные итоги  декларационной кампании этого года.

 

 По информации заместителя начальника инспекции Юлии Куликовой,  в первом квартале поступило почти пять тысяч налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за 2016 год, из них 1087 – от кыштымцев. Из этого числа 616 налогоплательщиков, включая 152 кыштымских, отчитались за выигрыши в лотерею, за  продажу имущество или его сдачу в аренду.

 

До 2 мая в целом по инспекции представить налоговую декларацию о доходах за прошлый год должны ещё более пяти тысяч граждан. Налоговики напоминают, что за несвоевременное представление отчёта установлен  штраф от одной тысячи рублей до 30 процентов  от исчисленного к уплате налога.

 

Представить налоговую декларацию обязаны лица, получившие доходы от продажи имущества, находившегося в их собственности менее трёх лет (пять лет – в отношении недвижимого имущества, приобретённого в собственность после  1 января 2016года).

 

Декларированию также подлежат доходы: от  продажи ценных бумаг, долей в уставном капитале, от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду, от предпринимательской деятельности. В этом же перечне доходы, полученные в порядке дарения и от  выигрышей в лотерею.

 

С 2017 года сумма НДФЛ, не удержанная налоговым агентом, уплачивается на основании налогового уведомления. В таком случае представление налоговой декларации не требуется. Налог при этом должен быть уплачен не позднее 1 декабря.

 

Налоговую декларацию можно представить как лично, так и  с помощью электронной услуги «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».  

 

В  рамках Всероссийской акции  «Дни открытых дверей» 14 и 15 апреля кыштымские налоговики  будут готовы подробно рассказать о том, кому и в какие сроки необходимо представлять декларацию по НДФЛ, как заплатить налог на доходы. При наличии необходимых документов на месте заполнить и подать налоговую декларацию можно будет прямо в инспекции.

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