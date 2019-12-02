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В Кыштыме торговая сеть получила штраф за рекламу алкогольного напитка

Автор: КР от Сегодня, 11:09 Категория: Экономика и бизнес

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Как уже сообщалось на сайте «КР», на баннере у входа в магазин «Светофор» была размещена реклама игристого напитка, в котором содержится восемь процентов алкоголя. Сообщение о нарушении антимонопольного законодательства поступило из прокуратуры Кыштыма, куда обратился житель Озёрска.

 

В настоящий момент баннер уже демонтирован. Региональное отделение УФАС России оштрафовало торговую сеть на 105 тысяч рублей.

 

В ведомстве напомнили, что согласно части 1 статьи 14.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ, нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем закона о рекламе влечёт наложение административного штрафа на юридических лиц от 100 до 500 тысяч рублей.


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