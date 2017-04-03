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Штраф до полумиллиона рублей за продажу алкоголя подростку грозит владельцам одного из магазинов Кыштыма

Автор: КР от Сегодня, 10:30 Категория: Происшествия

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Вчера полицейские возбудили административное дело в отношении компании «Торгсервис74», являющейся владельцем сети магазинов «Светофор». В минувшую пятницу продавец этой торговой точки продала 17-летней девушке бутылку пива. Этот факт зафиксировали инспекторы по делам несовершеннолетних кыштымской полиции. Нарушительнице, отпустившей алкоголь подростку, предстоит оплатить штраф в 30 тысяч рублей.

 

Как сообщил сайту «КР» заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Артём Чамовских, в действиях юридического лица, являющегося собственником «Светофора», также были обнаружены признаки правонарушения. Два года назад кыштымские полицейские уже составляли в отношении этой фирмы подобный протокол.

 

Несмотря на то, что санкция статьи 14.16 Кодекса об административных правонарушениях РФ – «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» – предусматривает штраф от 300 до 500 тысяч рублей, суд принял во внимание раскаяние предпринимателя и назначил ему в виде наказания штраф ниже минимального предела – 150 тысяч рублей. Кроме того, два года назад магазин на полгода лишился ещё и лицензии на продажу алкоголя.

 

Полицейские сомневаются, что и на сей раз им удастся добиться уменьшения суммы штрафа, поскольку правонарушение носит рецидивный характер.

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