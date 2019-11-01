В Кыштыме торговая сеть может поплатиться за рекламу алкоголя

Автор: КР от Вчера, 16:09 Категория: Экономика и бизнес

Челябинское Управление федеральной антимонопольной службы России возбудило дело по рекламе алкогольной продукции на наружной рекламной конструкции в Кыштыме. На баннере отсутствовало предупреждение о вреде чрезмерного потребления алкоголя.

Сообщение о нарушении антимонопольного законодательства поступило из прокуратуры Кыштыма, куда обратился житель Озёрска.

Как сообщает пресс-служба регионального УФАС, на баннере у входа в магазин «Светофор» была размещена реклама игристого напитка, в котором содержится восемь процентов алкоголя.

В антимонопольном ведомстве выявили нарушение «Закона о рекламе». Запрещено рекламировать подобную продукцию на конструкциях, монтируемых на крышах, внешних стенах и иных элементах зданий.

Челябинское УФАС возбудило дело в отношении рекламодателя – ООО «Торгсервис 74» – коммерческое обозначение «Светофор». Заседание антимонопольной комиссии назначено на 10 декабря.