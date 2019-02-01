Губернатор Челябинской области Борис Дубровский участвует в Российском инвестиционном форуме в Сочи Автор: КР от Сегодня, 17:05 Категория: Экономика и бизнес 0 В рамках форума пройдёт обсуждение нескольких инвестиционных проектов, состоятся и встречи главы региона с руководителями федеральных министерств, компаний. Сегодня Борис Дубровский встретился с главой Свердловской области Евгением Куйвашевым и обсудил перспективы включения проекта Уральской высокоскоростной магистрали в комплексный план модернизации инфраструктуры России до 2024 года. Также глава нашего региона подписал соглашение о сотрудничестве с губернатором Амурской области Василием Орловым. Как отметил Борис Дубровский, этим соглашением открывается новая страница в истории сотрудничества двух регионов. – У Южного Урала и Приамурья много общего в структуре реального сектора экономики. Как и в Амурской области, у нас развита энергетика, машиностроение, металлообработка, добывающая промышленность, сельское хозяйство. Мы активно развиваем экономические связи с Китаем, и в этом плане нам интересен опыт вашего региона, который имеет 1250 километров общей границы с КНР, – подчеркнул Борис Дубровский. Кроме того, прошло награждение победителей конкурса «Национальные чемпионы». Среди них оказались и два предприятия из Челябинской области – «Приводная техника» и «ЧелябинскСпецГражданСтрой». – В этом году Челябинская область приступает к реализации проекта «Региональные чемпионы», где ставка будет сделана на поддержку высокотехнологических компаний, – сказал Борис Дубровский. Форум в Сочи завершится завтра. В нём принимают участие представители более 60 российских и иностранных компаний. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить