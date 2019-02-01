Губернатор Челябинской области Борис Дубровский участвует в Российском инвестиционном форуме в Сочи

Автор: КР от Сегодня, 17:05 Категория: Экономика и бизнес

В рамках форума пройдёт обсуждение нескольких инвестиционных проектов, состоятся и встречи главы региона с руководителями федеральных министерств, компаний.

Сегодня Борис Дубровский встретился с главой Свердловской области Евгением Куйвашевым и обсудил перспективы включения проекта Уральской высокоскоростной магистрали в комплексный план модернизации инфраструктуры России до 2024 года.

Также глава нашего региона подписал соглашение о сотрудничестве с губернатором Амурской области Василием Орловым. Как отметил Борис Дубровский, этим соглашением открывается новая страница в истории сотрудничества двух регионов.

– У Южного Урала и Приамурья много общего в структуре реального сектора экономики. Как и в Амурской области, у нас развита энергетика, машиностроение, металлообработка, добывающая промышленность, сельское хозяйство. Мы активно развиваем экономические связи с Китаем, и в этом плане нам интересен опыт вашего региона, который имеет 1250 километров общей границы с КНР, – подчеркнул Борис Дубровский.

Кроме того, прошло награждение победителей конкурса «Национальные чемпионы». Среди них оказались и два предприятия из Челябинской области – «Приводная техника» и «ЧелябинскСпецГражданСтрой».

– В этом году Челябинская область приступает к реализации проекта «Региональные чемпионы», где ставка будет сделана на поддержку высокотехнологических компаний, – сказал Борис Дубровский.

Форум в Сочи завершится завтра. В нём принимают участие представители более 60 российских и иностранных компаний.