В Кыштыме бюджет планируется с профицитом Автор: КР от Сегодня, 15:15 Категория: Экономика и бизнес 0 На внеочередном заседании депутаты Собрания Кыштымского городского округа заслушали доклад заместителя главы по экономике и инвестициям об основных показателях прогноза цоиально-экономического развития на 2019-2021 годы. Бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов был принят в первом чтении. Прогнозируемый общий объём доходов составит один миллиард 370 миллионов 52 тысячи 800 рублей. Профицит планируется 22 миллиона рублей. В бюджет заложено финансирование на развитие социальной сферы, культуры, спорта и образования. – Появятся и новые направления расходов, – сказала сайту «КР» исполняющая обязанности начальника финансового управления администрации Кыштымского городского округа Марина Кокуркина. – Будут оказаны меры социальной поддержки для мужчин с 60 и женщин с 55 лет без привязки к выходу на пенсию. Многодетные семьи смогут получить субсидии на приобретение жилья вместо бесплатного участка земли. Будут возмещены расходы отдельным категориям граждан по приобретению оборудования связи для перехода на цифровое телевещание. Социальные выплаты проиндексированы на уровень инфляции и роста жилищно-коммунальных тарифов. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить