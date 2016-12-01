В Кыштыме принят бюджет округа на следующий год. Впервые за последнее время он будет бездефицитным

Автор: КР от Сегодня, 09:19 Категория: Экономика и бизнес

Вчера депутаты Собрания депутатов Кыштымского городского округа проголосовали за бюджет на 2017 год.

Главный финансовый документ принят с плановыми показателями до 2019 года. Прогнозируемая доходная часть впервые превысит миллиард рублей. Она, как и расходная, составит 1 миллиард 131 миллион рублей.

По словам исполняющей обязанности начальника финансового управления администрации Кыштымского городского округа Марины Кокуркиной, отличительным показателем местного бюджета 2017 года станет его сбалансированность, поскольку он сохранит социальную направленность. Расходная часть бюджета, как и прежде, формируется как раз под социальные программы.

Депутаты надеются, что в ближайшие годы бюджет Кыштымского городского округа и вовсе станет профицитным, то есть доходная часть будет превышать расходную.