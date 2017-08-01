Финансисты Кыштыма рассказали о бюджете городского округа доступным языком
Автор: КР от Сегодня, 12:36 Категория: Экономика и бизнес
На сайте администрации Кыштымского городского округа появилась облегчённая версия главного финансового документа. Проект «Бюджет для граждан» призван помочь понять принципы формирования и расходования городской казны.
Электронный документ подготовлен специалистами финансового управления администрации Кыштымского округа под руководством главы Людмилы Шеболаевой. В его основе – решение Собрания депутатов Кыштымского городского округа «О бюджете Кыштымского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».
В новом разделе можно узнать о том, как формируется местный бюджет и куда расходуются средства. Разработчики этого проекта надеются, что знакомство со структурой местных финансов станет интересным и полезным и даст возможность кыштымцам участвовать в принятии значимых решений.
Комментарии
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