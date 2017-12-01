В Кыштыме торговцу суррогатом грозит штраф в пятьдесят тысяч рублей

Автор: КР от Сегодня, 11:30 Категория: Происшествия

Участковые уполномоченные кыштымской полиции привлекли к административной ответственности 50-летнего жителя одного из многоквартирных домов на улице Интернационала.

На него составлен протокол по статье Кодекса об административных правонарушениях «Незаконная розничная продажа спиртосодержащей продукции физическими лицами». Дельцу грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Протокол направлен для рассмотрения в суд. Кроме того, стражи порядка конфисковали у него 0,4 литра суррогата. Остальное он успел продать.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, кыштымец вёл бойкую торговлю спиртом и днём, и ночью. В полицию на него неоднократно жаловались соседи.

Если бы на его месте оказался индивидуальный предприниматель, который бы торговал алкоголем направо-налево прямо у себя дома, ему грозил бы штраф от 100 до 200 тысяч рублей, с конфискацией суррогата.