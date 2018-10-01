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В Кыштыме пройдёт семинар для предпринимателей по юридической безопасности

Автор: КР от Сегодня, 16:04 Категория: Экономика и бизнес

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Представителей малого и среднего бизнеса приглашают принять участие в бесплатном семинаре по изучению основ юридической безопасности.

 

Встреча будет организована Южно-Уральской торгово-промышленной палатой.

 

Кыштымские бизнесмены узнают, как правильно оформлять документы, представлять интересы компании в суде, готовиться к проверкам правоохранительных, контролирующих и надзорных органов, таких, как полиция, налоговая инспекция, и как вести себя в случае незаконного изъятия документов.

 

− Дата и место семинара будут определены в зависимости от того, какое количество предпринимателей изъявит желание принять в нём участие, − сообщила сайту «КР» начальник управления стратегического развития и привлечения инвестиций Кыштымского городского округа Татьяна Лебзина.

 

Заявки можно подать по телефонам: 4-05-26, 4-25-96, 4-13-45.

 

 


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