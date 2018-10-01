В Кыштыме пройдёт семинар для предпринимателей по юридической безопасности Автор: КР от Сегодня, 16:04 Категория: Экономика и бизнес 0 Представителей малого и среднего бизнеса приглашают принять участие в бесплатном семинаре по изучению основ юридической безопасности. Встреча будет организована Южно-Уральской торгово-промышленной палатой. Кыштымские бизнесмены узнают, как правильно оформлять документы, представлять интересы компании в суде, готовиться к проверкам правоохранительных, контролирующих и надзорных органов, таких, как полиция, налоговая инспекция, и как вести себя в случае незаконного изъятия документов. − Дата и место семинара будут определены в зависимости от того, какое количество предпринимателей изъявит желание принять в нём участие, − сообщила сайту «КР» начальник управления стратегического развития и привлечения инвестиций Кыштымского городского округа Татьяна Лебзина. Заявки можно подать по телефонам: 4-05-26, 4-25-96, 4-13-45. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить