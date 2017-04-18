Курсы бариста 18.04.2017

Автор: Елена Скобеюс от Сегодня, 08:52 Категория: Фотогалерея

В ресторане «Хуторок» прошли курсы бариста. Умению правильно приготовить кофе представителей кыштымских ресторанов и кафе обучил член барменской ассоциации России Игнат Запольских. Он рассказал об истории этого напитка, а затем любой мог под его доглядом приготовить разные виды кофе. Запольских обучил кыштымцев и технике рисования на кофейной пенке. Участниками семинара стали около 30 представителей местных заведений общепита. 19 и 20 апреля там же состоялся семинар для официантов и барменов. Бесплатное обучение организовано управлением стратегического развития и привлечения инвестиций администрации Кыштымского городского округа. На него потрачено 50 тысяч рублей.