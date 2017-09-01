Житель Кыштыма сдал в полицию раненого птенца сокола

Автор: КР от Вчера, 10:45 Категория: Экология

Вчера вечером житель нашего города принёс в дежурную часть полиции маленького соколика с перебитым крылом. По словам мужчины, он нашёл птицу на своём садовом участке. По всей видимости, пернатый побывал в лапах у кошки.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, пока птенец находится в дежурной части. Соколу необходим грамотный уход, иначе он погибнет.

Полиция уже разместила информацию о своём необычном постояльце в соцсетях. Одни советуют отдать найдёныша в станцию туристов «Странник», другие поделились контактами челябинского зоозащитника Карена Даллакяна.

Что касается «Странника», то здесь птицу приютить не смогут: в детском образовательном учреждении нельзя содержать обитателей дикой природы. Особенно птиц, поскольку они могут быть переносчиками многих заболеваний.