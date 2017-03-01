Житель Кыштыма нашёл на улице госномер, скрученный вчера ночью с иномарки
Автор: КР от Вчера, 14:47 Категория: Общество
Меньше часа назад регистрационный знак, который вчерашней ночью украли с автомобиля «Джили», принёс в дежурную часть мужчина. Полицейским он своего имени не назвал. Сказал только, что утром прочитал о случившемся на сайте «Кыштымского рабочего», поэтому когда нашёл пластинку с указанным в тексте набором букв и цифр, сразу опознал потерю.
Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, владелица автомобиля, с которого злоумышленники скрутили государственный номер, уже приехала за находкой. И она, и сотрудники полиции выражают благодарность кыштымцу, проявившему бдительность и гражданскую позицию.
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