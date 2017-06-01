В одном из популярных родников Кыштыма течёт опасная для здоровья вода
Автор: КР от Сегодня, 12:34 Категория: Экология
Начальник экоаналитической лаборатории фирмы "Экопроект" Мария Санникова:
"В нашем арсенале есть высокоточный газоанализатор и собственная переносная метеостанция"
Директор кыштымской фирмы «Экопроект» Виталий Даньшин по собственной инициативе проверил воду, взятую в востребованных кыштымцами источниках. Результаты, которые выдало самое современное оборудование, удивили даже сотрудников частной экоаналитической лаборатории.
Так, в роднике на Перевалочной базе были найдены серьёзные отклонения в составе воды – уровень марганца превышает норму в два раза. Этот элемент накапливается в печени и почках, отрицательно влияет на нервную систему и головной мозг, приводит к заболеванию костей.
Лаборант-химик Эльвира Биксинтеева всесторонне исследовала воду
из родника на улице Комсомольской. Пить её можно даже некипячёной
Зато в ключике на пересечении улиц Калинина и Комсомольской вода по всем показателям идеальная. Нет нареканий и к источнику в микрорайоне Каолиновый. Специалисты «Экопроекта» проверили также и Васькин ключ, расположенный в пяти километрах от города, за Голой сопкой. И там вода оказалась безопасной.
Как сказал сайту «КР» Виталий Даньшин, работники его фирмы почти 20 лет исследуют сточные воды, промышленные выбросы и отходы предприятий – экология в Кыштыме положительная. Даже в воздухе над городским полигоном твёрдо-бытовых отходов превышений вредных веществ нет.
Не так давно были взяты пробы воздуха у дома № 3 на улице Республики. Это четырёхэтажное здание находится на границе санитарно-защитной зоны машобъединения. Результаты оптимистичные – кыштымцы могут дышать полной грудью, не опасаясь за своё здоровье.
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