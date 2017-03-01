В Кыштыме усилят контроль за качеством питьевой воды
Автор: КР от Вчера, 09:45 Категория: Экология
Уже с предстоящего понедельника специалисты лаборатории Кыштымводоканала станут ещё более тщательно контролировать качество питьевой воды. Как сказала сайту «КР» начальник отдела химико-технологического контроля центральной лаборатории Светлана Абакумова, еженедельно они берут пробы воды на анализ из восьми колонок, расположенных в частном секторе нашего города. Но со следующей недели количество проверочных колонок увеличится в два раза.
– В период подготовки к паводку и до тех пор, пока лёд на водоёмах полностью не растает, мы работаем в усиленном режиме, – пояснила Светлана Борисовна. – На станции Сугомак, откуда вода поступает в городской водопровод, мы увеличиваем интенсивность промывки фильтров. Такие меры гарантируют высокую степень очистки воды.
На сегодня все химико-бактериологические показатели питьевой воды в Кыштыме – в пределах нормы.
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