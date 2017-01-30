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В Кыштыме рыбоводы терпят миллионные убытки в озере Большие Ирдяги из-за добытчиков мотыля

Автор: КР от 30-01-2017, 09:28 Категория: Экология

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Как сообщил сегодня сайту «КР» генеральный директор Кыштымского рыбохозяйства Александр Новиков, браконьеры практически опустошили всю акваторию Больших Ирдягов. Рыбоводы наблюдают здесь массовую гибель карпа, пеляди, карася, сига и щуки.

 

– Виной всему браконьеры, которые добывают на этом водоёме мотыля, – поясняет Александр Леонидович. – Они проделывают полыньи больших размеров, из-за чего мы не можем заехать на лёд на спецтехнике, чтобы отловить лишнюю рыбу и мелкого частика. В результате их действий обитателям озёр не хватает кислорода. В Больших Ирдягах погибло ценных пород рыб на десятки миллионов рублей.

 

Тревожная ситуация и на озере Касарги. Здесь рыболовы-любители вылавливают на удочку сига и рипуса, который ещё не достиг товарного веса. Как результат – рыба постепенно мельчает и хуже воспроизводится.

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рыболовы-любители вылавливают на удочку
Касарги, Ирдяги... Интересно, на какую площадь "претендует" кыштымское рыбохозяйство? И куда податься любителям?
 
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