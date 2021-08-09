Подписка на газету Кыштымский рабочий
Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Причиной тумана и неприятного запаха в Челябинске и ближайших населённых пунктах стали пожары в Якутии

Вчера, 11:40 Категория: Экология
1 220
0

В министерстве экологии региона поясняют: в Якутии природные пожары полыхают так, что гарь дошла аж до Урала.

В Якутии горят леса. При этом запах гари дошёл до Тюменской, Свердловской и Челябинской областей.


– Данные факты уже зафиксированы постами мониторинга состояния атмосферного воздуха, а также хорошо видны на аэрокосмоснимках. Сильных превышений веществ, влияющих на здоровье граждан, не выявлено, – комментирует ситуацию заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Туманом Челябинск окутало 8 августа вечером. На дымку, спустившуюся на город, пожаловались в соцсетях и жители Кыштымского городского округа.

В Якутии леса горят уже несколько недель. Зафиксировано более 150 очагов возгораний.

Поделиться публикацией

Теги: Якутия пожары Челябинская область гарь туман Кыштым лес

Похожие публикации:

В Кыштыме снова горит полигон для хранения твёрдых коммунальных отходов

Пожар на полигоне твёрдых коммунальных отходов в Кыштыме стал поводом для обращения в министерство экологии региона

В Челябинской области усилят контроль за состоянием атмосферного воздуха

Дымка, окутавшая Кыштым и его окрестности, не рассеивается уже почти неделю

Кто похитил кыштымские горы? Второй день жители нашего города не могут разглядеть знакомый хребет

Комментарии:

Добавить