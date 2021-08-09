Причиной тумана и неприятного запаха в Челябинске и ближайших населённых пунктах стали пожары в Якутии

Вчера, 11:40 Категория: Экология

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В министерстве экологии региона поясняют: в Якутии природные пожары полыхают так, что гарь дошла аж до Урала.



В Якутии горят леса. При этом запах гари дошёл до Тюменской, Свердловской и Челябинской областей.



– Данные факты уже зафиксированы постами мониторинга состояния атмосферного воздуха, а также хорошо видны на аэрокосмоснимках. Сильных превышений веществ, влияющих на здоровье граждан, не выявлено, – комментирует ситуацию заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.



Туманом Челябинск окутало 8 августа вечером. На дымку, спустившуюся на город, пожаловались в соцсетях и жители Кыштымского городского округа.



В Якутии леса горят уже несколько недель. Зафиксировано более 150 очагов возгораний.