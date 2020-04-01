В Кыштыме снова горит полигон для хранения твёрдых коммунальных отходов

Сегодня, 07:30 Категория: Экология

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В последние дни на запах гари, доносящийся с городского полигона для хранения ТКО, жалуются не только жители радиогородка. Администрация соседнего города Озёрска уже обратилась в прокуратуру Кыштыма и в Министерство экологии Челябинской области с требованием осуществить контроль за ситуацией в связи с возгоранием на полигоне, обслуживаемом ООО «Спецсервис».

Кроме того, озёрские чиновники направили обращение в Федеральное медико-биологическое агентство с просьбой выяснить, несёт ли запах гари вред для населения города. Представители ФМБА провели соответствующие замеры атмосферного воздуха. Результаты будут известны в ближайшие дни.

Возгорание на полигоне в нашем городе в этом году фиксируется во второй раз.