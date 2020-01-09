Пожар на полигоне твёрдых коммунальных отходов в Кыштыме стал поводом для обращения в министерство экологии региона

Вчера, 21:25 Категория: Экология

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В новогодние праздники жители Озёрска, как и нашего города, стали жаловаться на сильный запах гари. В Кыштыме больше всего он ощущался в районе радиогородка. Причина – возгорание твёрдых коммунальных отходов на кыштымском полигоне.

– В связи с происходящим мы направили письмо в областное министерство экологии, чтобы в рамках надзорной деятельности они осуществляли контроль над ситуацией и установили причины возгорания на Кыштымском полигоне ТКО, провели профилактическую работу по недопущению подобных фактов. А также обратились в Росприроднадзор с просьбой прислать передвижную лабораторию и провести контроль состояния атмосферного воздуха на территории Озёрского округа, – сообщает на официальном сайте администрации закрытого города начальник отдела охраны окружающей среды администрации Озёрского городского округа Галина Смирнова.

В 2018 году была создана новая система обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Озёрский городской округ вошёл в кыштымский кластер наряду с Верхним Уфалеем, Каслями, Снежинском, Нязепетровском и Аргаяшом. Статус регионального оператора присвоен ООО «Спецсервис». Именно эта организация осуществляет сбор, вывоз, размещение ТКО на полигоне.