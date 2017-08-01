В Челябинской области усилят контроль за состоянием атмосферного воздуха
Автор: КР от Сегодня, 12:29 Категория: Экология
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поставил перед региональным министерством экологии задачу по укреплению материально-технической базы. С этой целью уже подписан контракт на покупку машины для второй передвижной лаборатории для мониторинга состояния атмосферного воздуха. Из областного бюджета для этого выделено 4,5 миллиона рублей.
Новый автомобиль-фургон будет оснащён специальным оборудованием для отбора проб и их исследования на концентрацию загрязняющих веществ, включая оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, диоксид серы, сероводород, аммиак, формальдегид и взвешенные вещества. Полное исследование проб будет проводиться на 24 компонента.
Данные лаборатории позволяют создать объективную картину содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в определённой точке жилой застройки. В 2013 году министерством экологии была приобретена первая передвижная лаборатория. В прошлом году организован ежедневный выезд лаборатории для отбора проб, включая выходные и праздничные дни.
В настоящий момент передвижная лаборатория работает в границах Челябинской агломерации, охватывая территории областного центра, Копейска, Коркино. Отборы проб воздуха производятся также на территории Карабаша.
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