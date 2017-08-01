Подписка на газету Кыштымский рабочий

Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Челябинской области усилят контроль за состоянием атмосферного воздуха

В Челябинской области усилят контроль за состоянием атмосферного воздуха

Автор: КР от Сегодня, 12:29 Категория: Экология

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поставил перед региональным министерством экологии задачу по укреплению материально-технической базы. С этой целью  уже подписан контракт на покупку машины для второй передвижной лаборатории для мониторинга состояния атмосферного воздуха. Из областного бюджета для этого  выделено 4,5 миллиона  рублей.

 

Новый автомобиль-фургон будет оснащён специальным оборудованием для отбора проб и их исследования на концентрацию загрязняющих веществ, включая оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, диоксид серы, сероводород, аммиак, формальдегид и взвешенные вещества. Полное исследование проб будет проводиться на 24 компонента.

 

Данные лаборатории позволяют создать объективную картину содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в определённой точке жилой застройки. В 2013 году министерством экологии была приобретена первая передвижная лаборатория. В прошлом году организован ежедневный выезд лаборатории для отбора проб, включая выходные и праздничные дни.

 

В настоящий момент передвижная лаборатория работает в границах Челябинской агломерации, охватывая территории областного центра, Копейска, Коркино. Отборы проб воздуха производятся также на территории Карабаша.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter