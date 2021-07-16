В Кыштыме объявлен «цветочный» конкурс

Сегодня, 11:30 Категория: Экология

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В 2019 году в Кыштыме впервые был проведен конкурс «Цветы Кыштыма». Тогда в нём приняли участие более 70 жителей нашего города.

Как сообщает сайт администрации Кыштымского городского округа, в этом году кыштымские садоводы вновь будут состязаться в творчестве, оригинальности решений, конструкций, форм в оформлении цветника, ухоженности и эстетичности, видовом многообразии растений, наличии уникальных и редких цветов, гармоничности цветовых сочетаний и декоративности. В конкурсе могут принять участие не только СНТ, но и жители частного сектора и многоквартирных домов, вырастившие этим летом цветы в своих садах, палисадниках, на балконах или на дворовых территориях.

К участию в конкурсе приглашаются также предприятия и объекты торговли – для них объявлены дополнительные номинации.

Заявки на участие необходимо направить до 30 июля 2021 года на адрес электронной почты ekolog@adminkgo.ru или по адресу г. Кыштым ул. Фрунзе,3, каб. №19,20,21. Объезд цветников запланирован в период с 02 по 13 августа.