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Стартовал VIII Всероссийский конкурс «Друзья немецкого языка»

Сегодня, 09:09 Категория: Культура
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Федеральная национально-культурная автономия российских немцев совместно с АОО «Международный союз немецкой культуры» проводит Всероссийский конкурс «Друзья немецкого языка». Заявки будут приниматься до 31 января 2021 года.

             

Конкурс направлен на повышение мотивации изучения немецкого языка, сохранение и популяризацию истории и культуры российских немцев.  В нем могут принять участие как взрослые, так и дети с любым уровнем владения немецким языком.

 

Подробная информация и положение о конкурсе размещены на сайте https://konkurs.rusdeutsch.ru

 

Конкурс «Друзья немецкого языка»  впервые был проведен в 2009 году, и за годы существования в нем приняли участие более 17 тысяч человек из 73 субъектов РФ, стран СНГ и Германии.

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Теги: Конкурс немецкий язык дружба заявки

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