В Кыштымском округе лесные пожары «прошлись» по площади около 50 гектаров
Сегодня, 15:15 Категория: Экология
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Такие данные озвучил сегодня на оперативном совещании при главе Кыштымского городского округа первый заместитель главы Пётр Мошкин.
По его словам, на сегодняшний день в Кыштымском округе зарегистрировано 13 лесных пожаров на общей площади 47,6 гектаров.
– В условиях особого противопожарного режима ежедневно работают патрульные и патрульно-контрольные группы, – сказал Пётр Григорьевич. – Всего с начала сезона уже проведён 41 рейд, правилам поведения в лесу обучено 850 человек.
Мониторинг лесных и ландшафтных пожаров ведётся ежедневно.