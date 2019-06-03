» » В Кыштыме продолжают гореть леса

В Кыштыме продолжают гореть леса

Автор: КР от Сегодня, 11:46 Категория: Общество

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

За прошедшие выходные пожарная бригада ООО «Кыштымский лес» потушила шесть лесных пожаров. При этом пять из них произошли в субботу.

 

Как сказали сайту «КР» в кыштымском лесничестве, в тушении возгораний участвовали пять-шесть человек, один трактор и одна пожарная машина.

 

Все возгорания были в районе Нижнего Кыштыма за очистными сооружениями вблизи заброшенных садов «Полигон».

 

Площади пяти пожаров варьируются от 0,1 до 0,6 гектаров. Ещё в одном случае огонь уничтожил 5,66 гектаров леса.

 

Сегодня на оперативном совещании при главе Кыштымского городского округа прокурор города Сергей Волков отметил, что столь частые возгорания в одном районе говорят о возможных «поджогах».

 

Как сказали сайту «КР» в кыштымском лесничестве, проводятся мероприятия по установлению причин лесных пожаров. 


Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter