В Кыштыме продолжают гореть леса

Автор: КР от Сегодня, 11:46 Категория: Общество

За прошедшие выходные пожарная бригада ООО «Кыштымский лес» потушила шесть лесных пожаров. При этом пять из них произошли в субботу.

Как сказали сайту «КР» в кыштымском лесничестве, в тушении возгораний участвовали пять-шесть человек, один трактор и одна пожарная машина.

Все возгорания были в районе Нижнего Кыштыма за очистными сооружениями вблизи заброшенных садов «Полигон».

Площади пяти пожаров варьируются от 0,1 до 0,6 гектаров. Ещё в одном случае огонь уничтожил 5,66 гектаров леса.

Сегодня на оперативном совещании при главе Кыштымского городского округа прокурор города Сергей Волков отметил, что столь частые возгорания в одном районе говорят о возможных «поджогах».

Как сказали сайту «КР» в кыштымском лесничестве, проводятся мероприятия по установлению причин лесных пожаров.