Жителям Кыштыма запретили устраивать шашлыки на природе, входить и въезжать в леса

Автор: КР от Вчера, 16:09 Категория: Общество

Постановление правительства области о введении во всех муниципалитетах с 1 мая особого противопожарного режима опубликовано на официальном сайте главы региона. Ограничен вход и въезд в леса для всех, кроме тех, кто выполняет работы по охране, защите и воспроизводству леса.

На предстоящие майские праздники прогнозируют тёплую и ветреную погоду, что будет способствовать возникновению и быстрому распространению лесных пожаров.

Как сообщалось ранее на сайте «КР», в Кыштымском городском округе уже произошло 38 лесных и ландшафтных возгораний. Всего в Челябинской области в этот сезон ликвидировано 150 пожаров в лесу на площади более 1500 гектаров.

В условиях особого противопожарного режима суммы штрафов за нарушение правил пожарной безопасности увеличиваются в два и более раз. Штраф, наложенный на граждан, составит от четырёх до пяти тысяч рублей, на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей и на юридические лица – от 300 до 500 тысяч рублей.