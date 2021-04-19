В Кыштыме появится своя «Аллея славы»

Вчера, 13:58 Категория: Экология

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На этой неделе наш город присоединится к акции «Аллея славы», организованной Русским географическим обществом и общественной организацией ветеранов СОБР «Рысь-Челябинск».

В Кыштыме старт акции будет дан предстоящую пятницу возле Дворца культуры «Победа». Участникам раздадут саженцы кедра, которые будут высажены на улице Республики, 10, на территории центра помощи детям «Горизонт» и на территории горбольницы.

В акции примут участие школьники, сотрудники Росгвардии, полиции и Следственного комитета РФ.

В рамках акции «Аллея славы» около 50 тысяч кедров высадят в 16 городах Южного Урала в память о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне. Саженцы хвойных деревьев безвозмездно предоставлены проектом «Кедры России» из Зеленоградского кедрового питомника Калининградской области.

Большую часть приспособленных к суровому климату деревьев «поселят» в горнозаводской зоне области. Для посадки привезут только деревца старше двух лет, которые смогут прижиться без дополнительного ухода.