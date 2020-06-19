Для детворы Кыштыма проводят конкурс рисунков мелом на асфальте

Сегодня, 12:00 Категория: Культура

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Кыштым присоединяется к всероссийской акции «Я рисую мелом». В ней могут принять участие школьники и дошкольники. Посвящена акция Году памяти и славы, объявленному в нашей стране к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.



– Чтобы принять участие в акции, необходимо сделать рисунок мелом на асфальте во дворах, парках, на детских площадках, – сказала сайту «КР» методист управления по делам образования Светлана Гунькова. – Рисунок может быть сделан на военную тему, по мотивам недавно просмотренного фильма или прочитанной вместе с ребёнком книги.

В конкурс включена отдельная номинация для тех, кто хочет поучаствовать не индивидуально, а в составе детского коллектива.



Фотографию рисунков нужно разместить в социальных сетях и поставить хештеги #ярисуюмелом #24июня #РДШ #РДШ74 #ярисуюсчастьесРДШ74КЫШТЫМ.



Итоги будут подведены 25 июня.