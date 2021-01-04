В Кыштыме спецтехника вышла на борьбу со снегопадом
Вчера, 11:00 Категория: Экология
510
0
Обильный снегопад, обрушившийся на Челябинскую область, доставил немало хлопот дорожным службам.
Так, в Кыштыме на данный момент в расчистке дорог от обильного снегопада задействовано девять единиц снегоуборочной техники. Работа не прекращалась и ночью.
По информации диспетчерской службы Дорсервиса, в первую очередь снегоуборочная техника направляется на проезжие части – улицы Ленина. Карла Либкнехта, Республики и другие.
По данным гидрометеоцентра Челябинской области, снегопад не прекратится и сегодня. Поэтому водителям предстоит быть предельно внимательными.