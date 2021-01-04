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В Кыштыме спецтехника вышла на борьбу со снегопадом

Вчера, 11:00 Категория: Экология
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Обильный снегопад, обрушившийся на Челябинскую область, доставил немало хлопот дорожным службам.

 

Так, в Кыштыме на данный момент в расчистке дорог от обильного снегопада задействовано девять единиц снегоуборочной техники. Работа не прекращалась и ночью.

 

По информации диспетчерской службы Дорсервиса, в первую очередь снегоуборочная техника направляется на проезжие части – улицы Ленина. Карла Либкнехта, Республики и другие.

              

По данным гидрометеоцентра Челябинской области, снегопад не прекратится и сегодня. Поэтому водителям предстоит быть предельно внимательными.

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Теги: Кыштым снегопад Дорсервис техника очистка дорог

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