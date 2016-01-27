В Кыштыме снегопад застал автовладельцев врасплох
Автор: КР от Сегодня, 09:26 Категория: Общество
Сегодня утром некоторые кыштымцы так и не рискнули ехать на работу на летней резине и оставили свои автомобили во дворах и в гаражах. Однако большинство водителей не остановил даже гололёд.
В утренние часы движение автотранспорта было затруднено на одной из главных улиц нашего города – Ленина. Водители, особенно во время спуска с горы, ехали со скоростью пять-восемь километров в час. Встречным машинам удавалось заехать в гору разве что «змейкой».
И всё это при том, что директор муниципального предприятия «Дорсервис» Владимир Костин утверждает: посыпочная техника вышла в рейс в начале восьмого утра.
– Мы уже посыпали проезжие части на улицах Республики, Ленина, Карла Либкнехта, – сказал сайту «КР» Владимир Александрович.
По его словам, в хранилище предприятия уже завезено 600 тонн отсева, приобретённого на Анбашском карьере. По расчётам работников дорожного хозяйства, такого запаса хватит до конца года.