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В Кыштыме снегопад застал автовладельцев врасплох

Автор: КР от Сегодня, 09:26 Категория: Общество

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Сегодня утром некоторые кыштымцы так и не рискнули ехать на работу на летней резине и оставили свои автомобили во дворах и в гаражах. Однако большинство водителей не остановил даже гололёд.

 

В утренние часы движение автотранспорта было затруднено на одной из главных улиц нашего города – Ленина. Водители, особенно во время спуска с горы, ехали со скоростью пять-восемь километров в час. Встречным машинам удавалось заехать в гору разве что «змейкой».

 

И всё это при том, что директор муниципального предприятия «Дорсервис» Владимир Костин утверждает: посыпочная техника вышла в рейс в начале восьмого утра.

 

– Мы уже посыпали проезжие части на улицах Республики, Ленина, Карла Либкнехта, – сказал сайту «КР» Владимир Александрович.

 

По его словам, в хранилище предприятия уже завезено 600 тонн отсева, приобретённого на Анбашском карьере. По расчётам работников дорожного хозяйства, такого запаса хватит до конца года.

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Цитата: Альф
Интересный отсев закупил Дорсервис, прозрачный. Его на дороге совсем не видно.


Похоже прозрачным оказался не только отсев, но и спецтехника его наносящая на дорогу.
 
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Интересный отсев закупил Дорсервис, прозрачный. Его на дороге совсем не видно.
 
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