В Кыштыме представитель регионального министерства экологии рассказала о мусорной реформе, субботниках и грантах губернатора

Сегодня, 11:25 Категория: Экология

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В минувшую среду наш город посетила начальник управления экологического просвещения, работы с обращениями граждан и документооборота министерства экологии Челябинской области Марина Дымова.

На встречу с ней в центральную библиотеку имени Бориса Швейкина были приглашены работники детских садов и некоторых предприятий города. Марина Валерьевна начала разговор с одной из самых злободневных тем последнего времени – так называемой мусорной реформы. Кроме того, она рассказала о наиболее масштабных экологических акциях и конкурсах, которые проводятся в Челябинской области.

Не исключено, что к некоторым из них уже в этом году присоединится и Кыштым. Подробнее об экологических вопросах, которые обсуждались на этой встрече, читайте в ближайшем номере газеты «Кыштымский рабочий».