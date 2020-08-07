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В Кыштыме представитель регионального министерства экологии рассказала о мусорной реформе, субботниках и грантах губернатора

Сегодня, 11:25 Категория: Экология
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В минувшую среду наш город посетила начальник управления экологического просвещения, работы с обращениями граждан и документооборота министерства экологии Челябинской области Марина Дымова.

 

На встречу с ней в центральную библиотеку имени Бориса Швейкина были приглашены работники детских садов и некоторых предприятий города. Марина Валерьевна начала разговор с одной из самых злободневных тем последнего времени – так называемой мусорной реформы. Кроме того, она рассказала о наиболее масштабных экологических акциях и конкурсах, которые проводятся в Челябинской области.

 

Не исключено, что к некоторым из них уже в этом году присоединится и Кыштым. Подробнее об экологических вопросах, которые обсуждались на этой встрече, читайте в ближайшем номере газеты «Кыштымский рабочий».

 

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Теги: Кыштым Челябинская область министерство экологии мусорная реформа

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