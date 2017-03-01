Губернатор Борис Дубровский и начальник регионального управления Росприроднадзора Виталий Курятников обсудили меры по улучшению экологии на Южном Урале

Автор: КР от Вчера, 15:02 Категория: Экология

– На Госсовете мы работали именно для того, чтобы регион получил реальный инструментарий по управлению качеством атмосферного воздуха в Челябинске и в других городах области. Необходимо поставить соответствующие задачи перед муниципалитетами, которые звучат в сводках неблагоприятных метеоусловий, а с каждым промышленным предприятием вести точечную работу по снижению выбросов», – подчеркнул Борис Дубровский.

На встрече губернатора и начальника управления Росприроднадзора зашёл разговор о необходимости синхронизации работы региональной и федеральной власти по вопросам экологии.

Также одной из тем на встрече стала подготовка молодых специалистов в сфере экологии. По словам Курятникова, управление Росприроднадзора ведёт работу по подписанию соглашений с южноуральскими вузами, студенты которых учатся по экологическому направлению. Предполагается, что специалисты управления будут участвовать в подготовке учебных планов и читать лекции студентам.

– Прикладные дисциплины и направления будут преподавать специалисты практики на конкретных примерах, чтобы база знаний была закреплена именно на том уровне и на тех направлениях, которые сейчас востребованы в нашей области, – отметил Виталий Курятников. – Эта работа ведётся, чтобы разрыв между практикой и теоретическим образованием был минимизирован.

Заметим, что в Кыштымском городском округе в 2015 году предприятиями и организациями выброшено в атмосферу 1256,114 тонны загрязняющих веществ.