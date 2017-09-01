В Кыштыме могут закрыть проезд к Сугомакской пещере

Автор: КР от Вчера, 14:33 Категория: Экология

Сегодня в наш город по поручению губернатора Бориса Дубровского приехали заместитель министра экологии Челябинской области Лидия Рахимова, начальник управления государственной экологической экспертизы и регионального экологического надзора министерства Сергей Лавров и директор государственного учреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» Александр Лагунов.

Вместе с заместителем главы Кыштымского городского округа по социальной сфере Еленой Саланчук и исполняющим обязанности председателя комитета экологии Борисом Кирьяновым они побывали на Сугомакской поляне.

Особое внимание представительная делегация уделила уникальной Сугомакской пещере. Сегодня она единственная в Челябинской области образована в мраморе. Однако её состояние вызывает у специалистов большую тревогу.

– Мы обязаны сохранить этот памятник природы, – говорит Александр Лагунов. – Нагрузка на него составляет примерно пять тысяч туристов в год.

И всё бы ничего, но каждый, по словам Александра Васильевича, так и норовит оставить на стенах этого грота память о себе в виде нелепых надписей и рисунков.

Снизить нагрузку на весь Сугомакский комплекс, а также восстановить, где это необходимо, почвенный и растительный покров можно с помощью самых различных мер. Одна из них – закрытие въезда для многочисленных туристов. Сегодня отдыхающие подъезжают на машинах чуть ли не к самому входу в пещеру.

Лагунов предложил перекрыть въезд с основной дороги надёжными бетонными блоками, чтобы туристы оставляли свои машины на свободном месте возле аншлагов, а дальше шли пешком. От стоянки до пещеры не более одного километра.

Ещё одна цель приезда этой делегации в Кыштым – разработка проекта экологической тропы в рамках развития внутреннего туризма.

Подробный материал на эту тему читайте в одном из ближайших номеров газеты «Кыштымский рабочий».