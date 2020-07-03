Экстренное предупреждение для жителей Кыштыма: ожидаются грозы, град и шквалистый ветер

Вчера, 18:04 Категория: Экология

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По данным Челябинского гидрометеоцентра завтра, 7 июля, в регионе ожидаются грозы, град, при грозах порывы ветра до 15-20 м/сек.

Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев, резкие подъемы уровней воды на отдельных участках рек, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища, подтопление низкой местности в населенных пунктах.

При сильном ветре следует плотно закрыть окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть, во дворах закрепить предметы, которые может унести ветром. На улице необходимо держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач. Нельзя находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт.

Если ливень застал Вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь на обочину и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.

При грозе не выходите из дома, находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон; не пользуйтесь электроприборами и сотовыми телефонами. На природе не пытайтесь найти укрытие под деревьями.

Обращаем внимание организаторов турпоходов, что в период непогоды необходимо скорректировать график выдвижения туристических групп на маршруты на более поздний срок. Рекомендуется отменить либо перенести проведение мероприятий на открытом воздухе.

Телефон единой дежурно-диспетчерской службы – 8(351-51)4-11-12 или 112.