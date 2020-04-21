Экстренное предупреждение. Ожидаются гроза и сильный ветер

Сегодня, 18:04 Категория: Экология

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По данным Челябинского гидрометеоцентра завтра, 22 апреля, в Челябинской области ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, в горах – сильные осадки, в отдельных районах – грозы. В отдельных районах порывы ветра будут достигать 22 м/с.

Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения электроснабжения. Возможно повреждение слабо укреплённых конструкций, кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

В связи с неблагоприятными погодными условиями региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта просит водителей воздержаться от поездок на автотранспорте.

При сильном ветре следует плотно закрыть окна, убрать с балконов предметы, которые могут выпасть, закрепить слабо укреплённые конструкции. На улице необходимо держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач. Нельзя находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автомобили.

Завтра днём синоптики прогнозируют в Кыштыме до плюс 11 градусов.

Напоминаем, что режим обязательной самоизоляции в Челябинской области продлен до 30 апреля включительно.

Режим обязательной самоизоляции означает, что гражданам разрешено выходить на улицу только для того, чтобы купить продукты или лекарства, добраться на работу, выгулять собаку, но не дальше, чем 100 метров от дома, вынести мусор.

Телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы в Кыштыме: 8 (351-51) 4-11-12 или 112.