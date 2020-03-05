В Кыштыме дети из начальной школы-детсада собрали почти тонну макулатуры

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В этом году начальная школа-детский сад № 14 «Алёнушка» впервые приняла участие в областном эко-марафоне «Сдай макулатуру – спаси дерево!» Всего за неделю, с 25 февраля по 3 марта, дошколята и ученики начальных классов собрали 800 килограммов ненужной бумаги.

Как сказала сайту «КР» директор «Алёнушки» Татьяна Ершова, в эко-марафоне приняли участие семь детсадовских групп и четыре класса. Среди дошкольников первое место заняла старшая группа № 8, собрав в общей сложности 92 килограмма макулатуры. На втором месте у дошколят – старшая группа № 7 (84,5 килограмма), на третьем – младшая группа № 2 с «урожаем» в 59 килограммов.

Среди школьников абсолютными лидерами стали второклассники, собравшие 212 килограммов макулатуры. На втором месте – ученики третьего класса с результатом в 106,5 килограммов.

Уже вчера всю партию макулатуры увезли в пункт приёма вторсырья индивидуального предпринимателя Виталия Прохорова. Все дети за участие в эко-марафоне получат грамоты, а победители будут отмечены на торжественной линейке памятными призами.