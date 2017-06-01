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Кыштыму -- 260 лет

В Кыштыме школьники спасли десятки деревьев

Автор: КР от Сегодня, 15:38 Категория: Экология

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В Кыштыме подведены итоги городского конкурса по сбору макулатуры

Он проводится ежегодно комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды при поддержке индивидуального предпринимателя Виталия Прохорова. На этот раз в нём приняли участие 150 учеников нашего города.

 

В минувшую среду около сотни школьников были приглашены в актовый зал администрации Кыштымского городского округа на торжественное подведение итогов. В номинации «Лучшее образовательное учреждение по сбору макулатуры» лучшей признана первая школа: здесь ученики сдали более тонны бумажного сырья. В номинации «Лучший организатор сбора макулатуры» первое место присуждено педагогу-библиотекарю этой же школы Галине Шангитовой. Кстати, именно под её началом ученики первой школы регулярно занимают призовые места в экологических акциях.

 

В личном зачёте первое место поделили ученица первой школы Анастасия Третьякова и ученик средней школы № 2 Герман Постников. Настя собрала 765 килограммов макулатуры, Герман – 730 килограммов. Кстати, если верить расчётам специалистов, то только эти двое школьников спасли от вырубки 14 деревьев, так как из одного взрослого дерева в процессе переработки выходит 100 килограммов бумаги.

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