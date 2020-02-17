В Кыштыме продлили экстренное предупреждение в связи с непогодой

Вчера, 16:21 Категория: Экология

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Единая дежурно-диспетчерская служба Кыштыма продлила экстренное предупреждение.

По данным Челябинского гидрометеоцентра завтра, 19 февраля, в Челябинской области ожидаются осадки в виде мокрого снег и дождя, гололёд, порывы ветра: ночью 18-23 м/с, днём – 15-20 м/с.

Сохраняется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций –повреждение слабо укреплённых конструкций, кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.

Управление гражданской защиты рекомендует водителям воздержаться от поездок на автотранспорте, а при движении особенно тщательно выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и боковой интервал, предоставлять преимущество снегоуборочной технике.

При выезде обеспечить наличие максимально возможного уровня топлива в топливных баках.

При сильном ветре следует плотно закрыть окна, убрать с балконов предметы, которые могут выпасть, закрепить слабо укреплённые конструкции. На улице необходимо держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач.

В связи с большой снеговой нагрузкой, возможен сход снега и льда с крыш зданий.

Если вы заметите оборванные провода электролиний, нужно сообщить об этом в единую дежурно-диспетчерскую службу.

Обращаем внимание организаторов турпоходов, что в период непогоды необходимо скорректировать график выдвижения туристических групп на более поздний срок.

По прогнозам синоптиков, в Кыштыме завтра днём ожидается температура воздуха до плюс трёх градуса.

Телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы в Кыштыме: 8 (351-51) 4-11-12 или 112.