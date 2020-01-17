В Кыштыме планируют закрыть объект по размещению отходов

Сегодня, 13:00 Категория: Экология

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Кыштымский медеэлектролитный завод запланировал вывести из эксплуатации объект размещения отходов – шламонакопитель – и провести рекультивацию нарушенных земель предприятия.

Речь идёт об объекте расположенном в полукилометре к востоку от города Кыштыма.

По этому поводу пройдут общественные обсуждения. Заинтересованные лица могут ознакомиться с представленными документами в течение 30 дней, начиная с 20 января в Доме культуры металлургов с понедельника по субботу с 8 до 15 часов.