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Рядом с Кыштымом всё-таки построят пункт захоронения радиоактивных отходов третьего и четвёртого класса опасности

Автор: КР от Сегодня, 12:45 Категория: Экология

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В Озерске в информационном центре ФГУП «ПО «Маяк» в преддверии Нового года  прошли  общественные слушания по предварительной оценке воздействия на окружающую среду пункта захоронения низкоактивных радиоактивных отходов. Желание обсудить животрепещущую тему изъявили 44 человека. ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» предоставил им информацию о предназначении пункта, его возможном расположении и гарантиях безопасности.

 

В соответствии с проектом, озёрский пункт финальной изоляции радиоактивных отходов будет рассчитан на 214 000 кубических метров отходов. Объект появится   в пределах санитарно-защитной зоны ФГУП «ПО «Маяк» до 2021 года, возможно – в непосредственной близости от недавно стёртого с лица земли озера Карачай.  Хранилище будет эксплуатироваться до 2036 года. На его строительство, использование, консервацию с последующим экологическим мониторингом национальный оператор намерен направить  6,7 миллиарда рублей.

 

Из 44 участников общественных слушаний не поддержал идею создания в Озёрске захоронения радиоактивных отходов 3 и 4 классов только один присутствующий воздержался.

 

Напомним, что аналогичный пункт уже действует в городе Новоуральске Свердловской области. Он находится под землёй на семиметровой глубине, его стены возведены из специального железобетона. После того, как контейнеры с прессованными радиоактивными отходами заполняют  ячейки хранилища, каждая из них бетонируется.

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