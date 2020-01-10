Зверей по зиме считают: в лесных угодьях Кыштыма начался учёт диких животных

Вчера, 10:31 Категория: Экология

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За январь-февраль кыштымские охотники должны пройти по навигаторам сотни километров, чтобы получить общую картину об обитателях охотничьего хозяйства. К слову, площадь Кыштымского охотхозяйства составляет 60 тысяч гектаров.

По данным прошлогоднего учёта, в наших лесах можно встретить волков, лисиц, куниц. А вот лосей и косуль стало меньше. В конце февраля, когда зимний учёт зверей будет завершён, будет ясно, изменилась ли ситуация.

Как сказал сайту «КР» председатель Кыштымского охотничьего хозяйства Владимир Плисовский, каждый охотник проходит не менее восьми километров заданного маршрута. Он фиксирует абсолютно все следы животных. Всего в учёте задействовано более 230 человек.