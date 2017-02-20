Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В лесных угодьях Кыштыма стало больше хищников
Первый интернет гипермаркет мебели

В лесных угодьях Кыштыма стало больше хищников

Автор: КР от 20-02-2017, 12:50 Категория: Экология

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Егери и охотники Кыштымского охотобщества подвели итоги зимнего учёта диких животных. За январь-февраль они прошли по навигаторам 358 километров.

 

– Мы фиксировали каждый звериный след, – сказал сайту «КР» председатель Кыштымского охотобщества Владимир Плисовский. – В общих чертах могу сказать, что хищников в наших лесах стало больше. К примеру, в прошлом году мы не обнаружили ни одного следа волка, а нынче их девять. Больше стало лисиц и куниц. Зато не увидели в лесной чаще ни одного следа кабана. Уменьшилось число лосей и косуль. Причём последних – в два раза.

 

Напомним, что эти показатели зафиксированы только на расстоянии в 358 километров. Однако они вполне отражают картину на территории всего охотничьего хозяйства. Площадь его в Кыштымском городском округе – 60 тысяч гектаров.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter