В лесных угодьях Кыштыма стало больше хищников

Автор: КР от 20-02-2017, 12:50 Категория: Экология

Егери и охотники Кыштымского охотобщества подвели итоги зимнего учёта диких животных. За январь-февраль они прошли по навигаторам 358 километров.

– Мы фиксировали каждый звериный след, – сказал сайту «КР» председатель Кыштымского охотобщества Владимир Плисовский. – В общих чертах могу сказать, что хищников в наших лесах стало больше. К примеру, в прошлом году мы не обнаружили ни одного следа волка, а нынче их девять. Больше стало лисиц и куниц. Зато не увидели в лесной чаще ни одного следа кабана. Уменьшилось число лосей и косуль. Причём последних – в два раза.

Напомним, что эти показатели зафиксированы только на расстоянии в 358 километров. Однако они вполне отражают картину на территории всего охотничьего хозяйства. Площадь его в Кыштымском городском округе – 60 тысяч гектаров.