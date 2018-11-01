Полицейские Кыштыма изымают из продажи некачественные стеклоомывающие жидкости Автор: КР от Сегодня, 11:51 Категория: Экономика и бизнес +1 Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции кыштымской полиции изъяли в одном из магазинов микрорайона Нижнего Кыштыма 15 литров незамерзающей жидкости для омывания стёкол авто. – Товар продавался без сертификатов качества, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Жидкость направлена на исследование в Челябинск – специалисты установят, есть ли в ней опасные микропримеси. Кроме того, полицейские подвели итоги операции «Алкоголь», которая проходила с 29 октября по 7 ноября. Составлено пять административных протоколов на жителей Кыштыма. Они продавали алкоголь и спиртосодержащую продукцию прямо из своих жилищ. В общей сложности полицейские изъяли у подпольщиков почти 20 литров нелегального спиртного. Каждому нарушителю грозят штрафы. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить