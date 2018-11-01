Полицейские Кыштыма изымают из продажи некачественные стеклоомывающие жидкости

Автор: КР от Сегодня, 11:51 Категория: Экономика и бизнес

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции кыштымской полиции изъяли в одном из магазинов микрорайона Нижнего Кыштыма 15 литров незамерзающей жидкости для омывания стёкол авто.

– Товар продавался без сертификатов качества, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Жидкость направлена на исследование в Челябинск – специалисты установят, есть ли в ней опасные микропримеси.

Кроме того, полицейские подвели итоги операции «Алкоголь», которая проходила с 29 октября по 7 ноября. Составлено пять административных протоколов на жителей Кыштыма. Они продавали алкоголь и спиртосодержащую продукцию прямо из своих жилищ.

В общей сложности полицейские изъяли у подпольщиков почти 20 литров нелегального спиртного. Каждому нарушителю грозят штрафы.