В Кыштыме несколько жителей города провели праздники под арестом за хищение продуктов Автор: КР от Сегодня, 15:30 Категория: Общество 0 Безопасность в нашем городе в прошедшие новогодние каникулы обеспечивали не только полицейские, но и добровольные народные дружины, частные охранные организации, представители общественного совета при полиции, а также сотрудники Национальной гвардии Российской Федерации. В итоге за различные правонарушения десять жителей нашего города были отправлены в специальный приёмник для административно задержанных на срок от трёх до 15 суток. Такое наказание они заслужили за хищение продуктов из торговых комплексов и нахождение в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. – Кроме этого, пять водителей было задержано в нетрезвом виде, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – С заявлениями и сообщениями о правонарушениях в наш отдел обратилось около 20 граждан. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить