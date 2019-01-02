В Кыштыме несколько жителей города провели праздники под арестом за хищение продуктов

Автор: КР от Сегодня, 15:30 Категория: Общество

Безопасность в нашем городе в прошедшие новогодние каникулы обеспечивали не только полицейские, но и добровольные народные дружины, частные охранные организации, представители общественного совета при полиции, а также сотрудники Национальной гвардии Российской Федерации.

В итоге за различные правонарушения десять жителей нашего города были отправлены в специальный приёмник для административно задержанных на срок от трёх до 15 суток. Такое наказание они заслужили за хищение продуктов из торговых комплексов и нахождение в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.

– Кроме этого, пять водителей было задержано в нетрезвом виде, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – С заявлениями и сообщениями о правонарушениях в наш отдел обратилось около 20 граждан.

