В окрестностях Кыштыма удвоилось количество лис

Автор: КР от Сегодня, 16:10 Категория: Экология

В среднем одна лисица приносит в год по три-четыре кутёнка. В этом году их популяция в окрестностях Кыштыма выросла в два раза.

Как сказали сайту «КР» в кыштымском охотхозяйстве, жители города из числа любителей собирать грибы и ягоды, стали часто натыкаться на этих зверей. Многие из них пугаются и предпочитают менять маршрут, стараясь не заходить далеко в чащу.

Сейчас егерям поставлена задача по отлову лис. Их изолируют подальше от людей.

В последнее время этих хищников семейства псовых нередко видят и в черте населённых пунктов. Это связано с тем, что лисы теперь практически не живут в лесах, а селятся возле несанкционированных свалок, где легче добыть пропитание.