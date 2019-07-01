Жительница Кыштыма прикормила дикую лису профитролями

Автор: КР от Сегодня, 11:44 Категория: Общество

Фото Татьяны Осиповой

Жители Кыштыма всё чаще стали встречать хищников в черте города.

Татьяна Осипова, проживающая в районе Дальней дачи, вчера увидела лису.

– С собой были только магазинные профитроли. С мужем решили угостить лисицу, – сказала сайту «КР» Татьяна. – Животное с удовольствием умяло выпечку и, вильнув хвостом, убежала. Неделю назад мы видели ещё двух хищников в районе бывшей заправки «Алабама.

Отметим, что контактов с лисами и другими дикими животными нужно избегать. Также не стоит позволять домашним животным контактировать с ними, так как лесные жители зачастую являются переносчиками бешенства.