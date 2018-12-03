Проект пункта захоронения радиоактивных отходов рядом с Кыштымом проходит экологическую экспертизу

Автор: КР от Вчера, 11:38 Категория: Экология

Как уже сообщалось на сайте «КР», в декабре 2016 года в соседнем с Кыштымом городе Озёрске прошли публичные слушания о строительстве на пункта захоронения радиоактивных отходов третьего и четвёртого класса опасности. Из 44 участников слушаний лишь один воздержался и не поддержал данную инициативу ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами».

На прошлой неделе в Челябинске эта организация провела презентацию книги «Восемь с половиной мифов о РАО» для журналистов и общественников. Главный специалист управления по связям с общественностью и СМИ ФГУП «НО РАО» Татьяна Лытенкова ещё раз пояснила, что в России можно окончательно изолировать эти отходы только возле тех предприятий, которые их производят, например, озёрское ПО «Маяк».

Строительство пункта захоронения радиоактивных отходов на территории атомного предприятия начнётся уже в конце следующего года. Сейчас его проект проходит государственную экологическую экспертизу.

Эксплуатация объекта завершится в 2036 году. Общий объём отходов, который сможет принять пункт захоронения радиоактивных отходов, составит 225 тысяч кубометров. После его заполнения будет проведено благоустройство, но атомщики даже после этого продолжат там мониторинг состояния окружающей среды.