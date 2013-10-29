Жители Кыштыма прошли по радиоактивному следу атомного взрыва Автор: КР от Вчера, 13:11 Категория: Туризм 0 Мост у бывшего села Юго-Конево Общий километраж экскурсии по запретной зоне Восточно-Уральского радиоактивного следа составил около 300 километров. В экскурсионную группу вошли 25 человек из Кыштыма, Озёрска, Копейска и Челябинска. Среди них были даже трёхлетние дети. Село Юшково Руководитель туристического клуба «Компас Урала» Алла Алферова проложила маршрут из 11 населённых пунктов, по которым прошёлся радиоактивный след после взрыва на атомном предприятии «Маяк» в 1957 году. В течение десяти часов туристы посетили село Булзи, урочище "Свобода", сёла Юго-Конево, Багаряк , Жуково, Полднево, Зотино, Зотинскую пещеру, Огневское, Юшково, Татарскую Караболку. Они осмотрели заброшенные здания и руины. – Мы брали с собой дозиметр и замеряли уровень радиации. Прибор показывал 0,3 мЗв, что не выходит за переделы максимально допустимой нормы, – сообщила сайту «КР» Алла Алферова. – Уровень был выше только в подземелье урочища "Свобода", но мы связали это с естественной радиоактивностью камней, которые находятся там. В дальнейшем планируется пройти по маршруту радиоактивного следа и в других направлениях – это село Муслюмово, которое было ближайшим населённым пунктом к месту сброса радиоактивных веществ, и секретная лаборатория «Б», расположенная около Снежинска. Там проводились опыты по воздействию радиации на живые организмы. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить Цитата Горожанин Сегодня, 08:38 Группа: Посетители Регистрация: 29.10.2013 Статус: 276 комментариев 0 публикаций Заголовок поправить бы нужно: убрать слова про "атомный взрыв". 0